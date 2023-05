🎥 Jonge Fransman boekt zijn 1e profzege in de Vierdaagse van Duinkerke

Romain Grégoire heeft de 2e etappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij was de snelste op een aankomst bergop. Samuel Leroux neemt de leiderstrui over.

De 2e rit in de Vierdaagse van Duinkerke vertrok in Compiègne. Dat was niet om koers richting Roubaix te zetten, maar richting Laon. Via 5 officiële beklimmingen ging het richting de finish. Op zo'n 5 km was er de laatste officiële helling van de rit, maar in de straten van Laon was er nog een slothelling richting de finish (1,9 km aan 4,1%). De streep lag er na zo'n 170 km.

Al snel vertrokken 5 renners. Onder meer Ceriel Desal en Tuur Dens vormden de vlucht van de dag. Samen reden ze een voorsprong van zo'n 5 minuten bij elkaar.

Het peloton leek de situatie onder controle te hebben en de voorsprong zakte al snel naar een minuut, maar de koplopers hadden duidelijk nog iets voor het einde overgehouden. Toch werden ze net voor de slothelling in Laon gegrepen.

Victor Lafay ging als 1e aan op de helling, maar hij werd nog bijgehaald. We gingen uiteindelijk naar een groepssprint. Romain Grégoire won die voor Ethan Vernon, Benoît Cosnefroy en Peter Sagan. Samuel Leroux nam de leiderstrui van Olav Kooij over.