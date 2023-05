Louis Vervaeke komt nog eens terug op de opgave van Remco Evenepoel in de Giro: "Hij moest de woorden zelfs niet uitspreken"

Remco Evenepoel moest zondagavond opeens de Giro verlaten. Louis Vervaeke is nog eens teruggekomen op het moment waarop de rest van de ploeg het te weten kwam.

Het was een bom die zondag in het rennershotel van Soudal Quick-Step insloeg. Remco Evenepoel had corona opgelopen en moest zo de Giro verlaten.

Ook Louis Vervaeke nam diezelfde woorden in de mond toen ploegleider Davide Bramati het slechte nieuws aan de rest van de ploeg wou melden. "Het was een bom die insloeg", vertelde Vervaeke aan Het Nieuwsblad. "Bramati hoefde die woorden zelfs niet uit te spreken. Evenepoel zat niet bij ons om te eten en Bramati had tranen in zijn ogen. Allemaal wisten we wel wat er gaande was."

Zo zat de ploeg mentaal diep, maar het had wel een geluk: maandag was het rustdag. Zo konden ze resetten. "Zo konden we met elkaar praten", ging Vervaeke verder. "Iedereen begreep ook dat het niet vaak voorvalt dat je bij deze ploeg zonder kopman een koers kan rijden. Voor ons begint nu een nieuwe Giro."

Op dinsdag was het al duidelijk dat die nieuwe Giro begonnen was. Vervaeke en Mattia Cattaneo sprongen mee in de vroege vlucht. Nadien moesten ze lossen, maar het team ging meteen voor plan B: sprinten met Davide Ballerini. Ze deden er alles aan, maar de koplopers bleven uiteindelijk uit de greep van het uitgedunde peloton.