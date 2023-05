🎥 Nico Denz is autoritair de sterkste vluchter naar Rivoli, mooie ereplaats voor Ilan Van Wilder

Nico Denz heeft de 12e etappe in de Giro gewonnen. Hij was de sterkste vluchter in Rivoli. Achter hem eindigde Ilan Van Wilder 6e, terwijl het peloton een snipperdag nam. Geraint Thomas blijft leider.

Op voorhand werd de rit naar Rivoli aangekondigd als een rit met een goede kans voor de vluchters. Zo was er in het begin meteen een enorme strijd om mee te zijn. Uiteindelijk werd een groep van zo'n 30 renners gevormd. Onder meer Ilan Van Wilder en Laurens Huys zaten mee voorin. Verder waren er ook onder meer Alberto Bettiol, Sepp Kuss, Michael Matthews, Mads Pedersen, Bauke Mollema, Davide Formolo en Lorenzo Fortunato bij. Samen kregen ze al 3 minuten, maar nog voor de laatste klim van de dag brak de kopgroep al in stukken. Nico Denz, Toms Skujins, Alessandro Tonelli en Sebastian Berwick reden weg. Ze reden al snel weg van hun medevluchters en het werd al snel duidelijk dat de winnaar daar zou zitten. Op de Colle Braida moest enkel Tonelli lossen. De andere 3 kwamen samen boven. Al kostte het bij Denz heel wat moeite. In de afdaling richting Rivoli was er nog een tussenstukje. Daar viel Denz aan, maar uiteindelijk bleven ze met 3 samen. Berwick nam niet meer over en de 3 gingen samen de laatste rechte lijn in. Berwick ging van ver aan, maar Denz ging haalde hem al snel terug en boekte zijn 1e zege in een grote ronde. Skujins werd 2e en Berwick 3e. Achter hen sprintte Van Wilder nog naar een 6e plaats. Het peloton nam een snipperdag en Geraint Thomas blijft leider. 🚴🇮🇹 | Wie van de drie in Rivoli?



Het is... Nico Denz! 🇩🇪 Hij boekt zijn mooiste profzege ooit. #Giro



