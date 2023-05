🎥 Niets aan te doen: Lorena Wiebes boekt in Burgos haar 5e seizoenszege

Lorena Wiebes heeft de openingsetappe in de Ronde van Burgos gewonnen. Ze haalde het in de massasprint voor Elisa Balsamo en Chloe Dygert. Ook is Wiebes de 1e leidster.

Met de Ronde van Burgos was er opnieuw een koers in Spanje. De rittenkoers begon met een relatief vlakke etappe van Quintanaortuño naar Medina de Pomar. Onderweg waren er 2 beklimmingen, met de laatste op 20 km van de streep. Quintanalacuesta was 1,7 km lang en ging 5,4% omhoog. De finish lag na 116 km.

Na verschillende aanvalspogingen kon uiteindelijk toch een vlucht wegrijden. Corinna Lechner ging op haar eentje op pad. Ze had de hele tijd een voorsprong van meer dan een minuut, maar op de 1e klim werd ze al gegrepen.

Vervolgens reed Lechners ploeggenote Valeria Valgonen alleen weg. Ook zij reed meer dan een minuut weg, maar werd op 30 km van de streep weer gegrepen.

Nadien waren er enkele aanvalsmogelijkheden. Onder meer Valerie Demey probeerde het met 4 metgezellen, maar de verwachte massaspurt kwam er dankzij SD Worx toch. Die massasprint was een kolfje naar de hand van Lorena Wiebes. Ze won met overmacht voor Elisa Balsamo en Chloe Dygert. Wiebes is ook de 1e leidster in Burgos.