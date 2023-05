Nog eens bevestiging van doelstelling waar Wout van Aert mee naar Tour de France trekt: echt geen twijfel mogelijk

De Giro is nog bezig, maar ook de Tour de France is ook niet zo veraf meer. Wout van Aert zal daar weer schitteren, als de vorige edities een referentie zijn.

Van Aert heeft er al enkele beresterke passages in de Tour de France opzitten. Van vorig jaar herinneren we ons nog hoe WVA domineerde in het puntenklassement en ondertussen Jonas Vingegaard aan de eindzege hielp. Een deel van de Tour-ploeg van Jumbo-Visma blikte op een persconferentie al vooruit naar de Tour van 2023.

© photonews

"We gaan dit jaar voor geel, dus geel én groen zullen we dit jaar niet overtreffen", sluit Dylan van Baarle uit dat er opnieuw voor de combinatie van het algemene en het puntenklassement gegaan wordt. "Ik hoop een belangrijke rol te spelen in hopelijk weer een nieuwe zege voor Jonas", staat in het Algemeen Dagblad.

Het was eerder al duidelijk dat Van Aert dit seizoen geen hoofddoel maakte van de groene trui en dat wordt nu dus nog een keertje gevestigd. Of zou de Belg uiteindelijk toch niet voor die puntentrui gaan, werd aan Van Baarle gevraagd. "Uh, nee", aldus de Nederlander.