VOORBESCHOUWING: haast alle nog aanwezige sprinters schoten al keertje raak, nu dan toch aan Mark Cavendish?

Het is al een ware beproeving geweest voor Mark Cavendish, maar misschien loont het wel. Sprinters als Pedersen en Groves zijn er niet meer bij. De meeste andere concurrenten hebben al een rit beet. Het zou nu wel eens 'Cav Time' mogen zijn.

De reden waarom we bij Cavendish uitkomen als potentiële ritwinnaar, is omdat deze Giro hem qua valpartijen niet gespaard heeft, maar hij desondanks laat zien dat er nog wat in de benen zit. In rit 11 spurtte de Brit naar plek 3. De enige keer dat hij echt kon sprinten voor de prijzen, samen met die keer dat hij als vierde letterlijk over de meet schoof.

Bovendien is in Italië niet alle sprintersgeweld aanwezig en dus zijn er ook al enkele rappe mannen naar huis. Overgebleven concurrenten zijn Michael Matthews, Jonathan Milan en Pascal Ackermann. Allemaal mannen die al een ritzege achter hun naam hebben. Eenvoudig om er een tweede bij te doen is het zeker niet.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Dit gegeven bezorgt Cavendish ook wel een nadeel. Ploegen die al hun ritzege binnen hebben, zijn minder geneigd zich voluit te geven om de ontsnapping tot de orde te roepen. Ze zullen dus hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij Astana. Een mogelijke partner is nog het Movistar van Fernando Gaviria, die ook nog niet kon winnen.

De vraag is tussen de lijnen al gesteld: gaat het wel een sprint worden Cassano Magnago? En zoja, zijn alle snelle mannen er dan wel bij? Het is een zekerheid dat op de Passo del Sempione, een klim van eerste categorie en van zo'n twintig kilometer, kanshebbers als Cav overboord gaan.

ENIGE KLIM VER VAN FINISH

Gelukkig voor hem en zijn lotgenoten is het dan nog 138 kilometer tot aan de aankomst. Er is dus meer dan tijd genoeg om één en ander recht te zetten. In de finale is er nog wat op-en-af-werk, maar niets dat voor problemen mag zorgen. Vluchters vs sprintersteams, die strijd ontplooit zich weer van bij de start in Sierre.