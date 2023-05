Fantastisch nieuws over Sanne Cant en Julie De Wilde na maanden van blessureleed

Sanne Cant maakt komende dinsdag haar comeback na haar zware valpartij in Parijs-Roubaix. Ook Julie De Wilde komt terug na een blessure.

Op 8 april kwam Sanne Cant in zwaar ten val in Parijs-Roubaix. Cant probeerde een val vermijden, maar viel ongelukkig op de achterwielen van haar voorgangers. Cant moest onder meer 60 hechtingen ondergaan aan haar voorhoofd.

Een goede maand geleden kon Cant weer beginnen fietsen, komende dinsdag treedt Cant weer in competitie in de Thüringen Ladies Tour, een zesdaagse rittenkoers in Duitsland.

Ook Julie De Wilde staat bij Fenix-Deceuninck aan de start. Zij viel in de finale van de Classic Brugge-De Panne en hield daar een breukje in het schouderblad aan over. Ook zij staat na enkele maanden blessureleed dus weer aan de start in een wedstrijd.