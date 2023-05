'INEOS Grenadiers wil ex-Girowinnaar Tao Geoghegan Hart graag houden, maar ander team staat al klaar'

Tao Geoghegan Hart moest de Giro verlaten na een onfortuinlijke val. Maar mogelijk trekt de Brit volgend seizoen naar een team.

Tao Geoghegan Hart kon na zijn winst in de Giro in 2020 nooit echt meer bevestigen. Maar dit jaar kwam de Brit weer helemaal op topniveau met onder meer een derde plaats in het eindklassement van Tao Geoghegan Hart.

Ook in de Tour of the Alps toonde Hart zijn topvorm met twee ritzeges en de eindzege. En ook in de Giro was Hart goed bezig, want toen hij wegviel, stond hij op de derde plaats in het klassement.

Maar Geoghegan Hart heeft ook een aflopend contract bij INEOS Grenadiers. De Britse formatie zou Hart graag willen houden, maar er zou ook interesse zijn van Trek-Segafredo, dat meldt Ciro Scognamiglio van La Gazetta dello Sport.

Hart rijdt al sinds 2017 voor de Britse formatie, maar liep bij zijn val in de Giro wel een blessure aan de heup. Wanneer hij weer in competitie kan treden is dan ook maar de vraag.