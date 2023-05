Primoz Roglic blikt op geheel eigen wijze op de slotweek in de Giro vooruit

Primoz Roglic is nog een van de favorieten om de Giro te winnen. Op de 2e rustdag heeft hij naar de slotweek vooruitgeblikt.

Met nog 6 ritten te gaan, staat Primoz Roglic op een 3e plaats in deze Giro. Hij staat op 1'10" van roze trui Bruno Armirail en op 2 seconden van grote concurrent Geraint Thomas.

Bij het Sloveense Zurnal24 blikte Roglic op de slotweek vooruit. Hij vertelde veel, maar liet tegelijkertijd niet in zijn kaarten kijken. Typisch voor de Sloveen. "We zullen zien hoeveel kracht er nog over is en of ik iets verberg", aldus Roglic. "Misschien kwam het door het weer, want dat kost ook energie. Uiteindelijk zal iedereen tijdens de laatste week wel op zijn plaats vallen."

Binnen de ploeg zit de sfeer ook nog goed. "De stemming is geweldig", ging Roglic verder. "De situatie en de dingen zijn wat ze zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen problemen, maar we zijn hier nog en alles is nog mogelijk. Vanaf dinsdag gaan we met de lach weer nieuwe uitdagingen aan."