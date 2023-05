Toen waren ze nog met 2: Soudal Quick-Step ziet nog een renner de Giro verlaten

Na de rustdag moeten de renners nog 6 ritten in de Giro afwerken, maar dat zal zonder Davide Ballerini zijn. Hij is ziek en zal daardoor niet meer aan de start van de 16e etappe staan.

Zo blijft het bij Soudal Quick-Step opgaves regenen. Remco Evenepoel moest tijdens de 1e rustdag in de roze trui de Giro verlaten. Hij had immers een coronabesmetting opgelopen.

Meteen na de rustdag moesten nog eens 4 renners de Giro verlaten. Jan Hirt, Josef Cerny, Mattia Cattaneo en Louis Vervaeke hadden allen corona.

Enkel Ilan Van Wilder en Pieter Serry zitten zo nog voor Soudal Quick-Step in de Giro. Zij proberen allebei nog er het beste van te maken. Allebei jagen ze op ritwinst en Van Wilder staat ook nog hoog in het klassement. Hij staat 16e en op 7'32" van leider Bruno Armirail.

