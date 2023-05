Zou de Giro met Remco Evenepoel anders verlopen zijn?: Primoz Roglic denkt er het zijne van

De Giro kent voorlopig weinig spektakel. Vooral sinds Remco Evenepoel Italië verliet was het windstilte tussen de favorieten.

Tijdens de 1e week in de Giro was er wel eens strijd tussen de favorieten. Er waren 2 tijdritten en er werd al eens voor de bonificaties gespurd. Ook was er de rit naar Fossombrone waar Primoz Roglic op de laatste klim aanviel en waar Remco Evenepoel wat tijd verloor.

Na de rustdag was roze trui Evenepoel er door een coronabesmetting niet meer bij. Sindsdien bestookten de favorieten elkaar nauwelijks nog en zo bleven de fans op hun honger zitten. Geraint Thomas vindt het zelf ook jammer dat er tijdens de 2e week zo weinig vuurwerk tussen de favorieten was.

Zou het met Remco Evenepoel anders geweest zijn? "Ja, dat denk ik wel", zei Roglic bij Sporza. "Maar de Giro zou ook anders zijn, als het elke dag zonnig zou zijn. Als, als, als..."