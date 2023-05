Na exit Evenepoel grote kans voor Roglic, maar wat na plotse tik? Bezinning over tactiek en strijdvaardigheid aan de orde

Primoz Roglic moet nog zwaar aan de bak als hij de Giro wil winnen. Na de exit van Evenepoel leken de sterren nochtans gunstig te staan voor de Sloveen, maar die kreeg een tik te verwerken op Monte Bondone.

Roglic moest Almeida en Thomas laten rijden, terwijl Jumbo-Visma eerder in de zestiende etappe toch verantwoordelijkheid had getoond. Ook over het tactische plaatje moeten ze bij de Nederlandse wielerformatie dus eens nadenken.

"We besloten de controle te pakken en op de laatste klim stevig tempo te rijden. Nadat andere teams zich eveneens mengden op de voorposten, bleek dat Primoz niet over zijn beste benen beschikte", verklaart ploegleider Marc Reef op de site van Jumbo-Visma.

We hebben een slag verloren maar niet de oorlog

"Met Sepp Kuss heeft hij zich vervolgens helemaal leeg gereden. Het podium staat binnen een halve minuut van elkaar. We hebben een slag verloren, maar zeker niet de oorlog", houdt Reef de moed erin. Dat doet ook Koen Bouwman, al erkent de Nederlandse renner dat dit niet het ideale scenario is.

"Dat Primoz uiteindelijk tijd verloor op de slotklim was natuurlijk niet het plan. Het zal tot en met zaterdag een spannend duel worden om de bovenste plekken in het klassement", voorspelt Bouwman.