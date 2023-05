'Nog een renner die de beloftecategorie overslaat: jong Belgisch talent wordt prof bij Lotto Dstny'

Jarno Widar rijdt vanaf 2024 voor Lotto Dstny. Dat meldt Het Nieuwsblad. Widar is een tweedejaarsjunior.

Dit seizoen rijdt Jarno Widar (17) voor Crabbé Toitures-CC Chevigny. De tweedejaarsjunior won eerder dit jaar Kuurne-Brussel-Kuurne, de Tour du Bocage et l'Ernée, de Ronde van Vlaanderen en het bergklassement in de Vredeskoers.

Widar wordt in België als een van de beste juniors gezien en verschillende opleidingsploegen van WorldTour-ploegen hadden interesse in hem. Widar koos volgens Het Nieuwsblad uiteindelijk voor Lotto Dstny. De overgang is zo goed als rond en vanaf 2024 zou hij tussen de profs voor Lotto Dstny dan gaan rijden.

Eerder deze week was er al het bericht bij Alpecin-Deceuninck dat Sente Sentjens, een andere tweedejaarsjunior, een contract van 3 jaar bij hen had getekend. Eerst zal Sentjens vooral voor de opleidingsploeg rijden.