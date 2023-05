'Wout van Aert stelt zichzelf weer een nieuw doel en gaat de strijd aan met Remco Evenepoel'

Staat Wout van Aert over een maand aan de start van het BK tijdrijden? De kans zit er goed in.

De eerste hoogtestage van Wout van Aert en zijn ploegmaats op de Sierra Nevada zit er bijna op. Want binnen 10 dagen staat het grootste deel van die ploegmaats aan de start in de Dauphiné (4-11 juni).

Maar niet Wout van Aert, die dit jaar kiest voor de Ronde van Zwitserland (11-18 juni). Daardoor zal Van Aert passen voor de tweede hoogtestage van de ploeg in Tignes. En daardoor komt Van Aert na de Ronde van Zwitserland terug naar België.

Want op 25 juni staat het BK in Izegem op het programma, met verplichte deelname voor alle Belgische renners. Drie dagen eerder vindt in Herzele echter ook het BK tijdrijden plaats.

Volgens HLN overweegt Van Aert ernstig om daar voor het eerst sinds 2020 weer aan de start te komen. Zo gaat hij de concurrentie met Remco Evenepoel weer aan, die vorig jaar de titel pakte.