🎥 De gevreesde klimtijdrit zorgt voor de nodige spanning: Primoz Roglic dringt ondanks pech Geraint Thomas nog uit het roze

Primoz Roglic heeft de 20e etappe in de Giro gewonnen. Hij reed de klimtijdrit 40 seconden sneller dan Geraint Thomas en pakte zo het roze over, ondanks de pech die hij onderweg had.

Op de voorlaatste dag in de Giro stond de gevreesde klimtijdrit naar Monte Lussari. De slotklim was 7,3 km lang en ging 12,1% omhoog. Door de logistieke moeilijkheid reden de renners in 3 golven. Matthew Riccitello maakte tijdens de 1e 2 golven veel indruk en zette een kanontijd neer. Hij legde de klimtijdrit in 46'19" af. Daarna was het wachten op Jay Vine. Die was nog 3 seconden sneller dan de Amerikaan, maar lang kon Vine niet op de hotseat blijven zitten. Zijn ploegmaat Brandon McNulty deed er nog eens 46 seconden van af: 45'30". PECH VOOR ROGLIC Sepp Kuss was ook goed onderweg. Hij pitste nog 2 seconden van de tijd van McNulty. Daarna was het aan Thibaut Pinot. Hij was nog eens 6 seconden sneller dan Kuss: 45'22". Caruso deed er nog 4 seconden af. Hij zette de snelste tijd neer: 45'18". Joao Almeida deed het nog sneller: 45'05". Voor de strijd om de roze trui ging het tussen Geraint Thomas en Primoz Roglic. Roglic leek aan de winnende hand, maar op de klim viel zijn ketting eraf, waardoor hij dure seconden verloor. Het deerde de Sloveen niet en hij deed een flinke tijd van de tijd van Almeida: 44'23". 🚴🇮🇹 | Roglic is ook met pech nog altijd razendsnel, maar is het genoeg? 😱😱😱

📺 Koers kijk je op discovery+⁣ pic.twitter.com/K7T5fl4aCY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 27, 2023 Thomas leek het zichtbaar moeilijk te hebben. Hij verloor ondanks de pech van Roglic heel wat tijd. Aan de streep kwam hij 14 seconden tekort. Zo wint Primoz Roglic zonder ongelukken zondagavond de Giro. 🚴🇮🇹 | Thomas stort in!!! Primoz Roglic gaat dan toch de Giro winnen. Ongelofelijk. 😱😱😱

