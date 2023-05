VOORBESCHOUWING GIRO RIT 20: Geraint Thomas of Primoz Roglic? Nieuwe monsterklim beslist over de eindzege

De klimtijdrit in de Giro staat voor de deur. Er is over die voorlaatste rit in de Giro al veel gezegd en geschreven. Zaterdagavond zullen we weten wie de 106e Giro d'Italia wint.

PARCOURS Op de voorlaatste dag in de Giro staat er nog een klimtijdrit op het programma. De vijfsterrenrit vertrekt vanuit Tarvisio in het uiterste noordoosten van Italië. Vanaf daar gaat het richting Ponte Torrente Saisera en begint het al lichtjes op te lopen. Aan Ponte Torrente Saisara gaat het linksaf en vervolgens begint de hel. De slotklim naar Monte Lussari is 7,3 km lang en gaat 12,1% omhoog. Vooral de 1e 5 km zijn moorden. Het gaat voordurend 15,3% omhoog, met stroken tot 22%. Daarna is het wat vlakker, maar vervolgens gaat het opnieuw steil omhoog met stroken tot 22%. FAVORIETEN Wellicht gaat het om een duel tussen Geraint Thomas en Primoz Roglic. Thomas draagt de roze trui en heeft 26 seconden voorsprong op Roglic. Die voorsprong kan voldoende zijn. De Welshman vertoonde in deze Giro nog geen enkele keer een zwak moment. Ook is hij een uitstekend tijdrijder. Thomas heeft nog een ander voordeel. Roglic heeft geen goede ervaringen met klimtijdritten. Hij verloor in de Tour van 2020 alsnog het geel op de voorlaatste dag aan Tadej Pogacar die op La Planche des Belles Filles helemaal ontketend was. Mogelijk speelt die ervaring bijna 3 jaar later, op Monte Lussari, nog altijd mee. Verder behoren ook de anderen in de top van het klassement tot de favorieten. We zijn benieuwd wat nummer 3 Joao Almeida nog kan. Hetzelfde geldt voor Eddie Dunbar die op Tre Cime di Lavaredo een enorme tik kreeg. Damiano Caruso zal wellicht opnieuw zijn ervaring uitspelen. Ook zijn er nog pure klimmers als Thibaut Pinot en Einer Rubio. Ten slotte is het ook uitkijken naar de prestaties van Laurens De Plus en Ilan Van Wilder. Ze kunnen ook allebei tegen de klok uit de voeten en vechten voor hun plaats in het klassement.