Geraint Thomas zit met gemengde gevoelens na het verlies van het roze en is om één ding extra blij

Geraint Thomas zal wellicht de 106e Giro niet winnen. Tijdens de klimtijdrit werd hij alsnog uit het roze gereden. Achteraf zat hij met gemengde gevoelens.

Voor de klimtijdrit had Geraint Thomas 26 seconden voorsprong op Primoz Roglic, maar dat bleek niet genoeg. De Sloveen was 40 seconden sneller en had zo na de tijdrit 14 seconden voorsprong op Thomas.

"Bergop voelde ik me best ok", vertelde hij aan de Giro. "Maar ik wil geen excuses zoeken. Ik had geen goed gevoel op de fiets. Uiteindelijk ben ik blij dat ik de trui nog met een groot verschil verlies. Met 1 of 2 seconden zou echt heel sneu geweest zijn. Nu heeft hij mij tenminste helemaal kapotgemaakt."

Thomas was ook een sportieve verliezer: "Roglic verdient het gewoon om te winnen. Chapeau voor wat hij gedaan heeft, want hij had onderweg ook nog pech en haalde het toch nog."

Ten slotte had Thomas zich in deze Giro zichzelf ook verbaasd: "Mijn seizoen was vooralsnog niet zo goed. Had je me in februari of maart gezegd dat ik 2e in de Giro zou eindigen, dan zou ik je niet geloofd hebben. Daarop ben ik wel trots. Al ben ik er nu wel kapot van."