📷 Remco Evenepoel is vastberaden: "We'll be back"

Remco Evenepoel heeft naar een terugkeer naar de Giro gehint. Op Instagram zette hij iets opvallends op zijn verhaal.

Vooralsnog had Remco Evenepoel nog niet veel succes met koersen in Italië. Er was de vreselijke val in de Ronde van Lombardije in 2020. Een jaar later deed hij voor het eerst mee aan de Giro, maar dat werd geen succes. Ook zijn Tirreno-Adriatico in 2022 was niet top.

De Giro van 2023 moest daar verandering in brengen. Hij begon uitstekend door meteen met overmacht de openingstijdrit te winnen. Nadien won hij ook de 2e tijdrit en zo stond hij comfortabel in het roze.

Maar dan kwam de anticlimax voor Evenepoel: hij teste positief op corona en moest zo de Giro verlaten. Zo kende hij alweer pech in Italië.

Ondertussen is Evenepoel voor de rest van zijn seizoen terug aan het trainen. Na de Giro zette hij ook wat op zijn Instagram verhaal. Hij deelde een foto van hem in de roze trui en daarboven schreef hij "We'll be back". Het lijkt er dus op dat Evenepoel nog eens wil terugkomen om de Giro te winnen.