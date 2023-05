Joao Almeida geeft zijn geheim voor zijn Giro-podium prijs: "We sturen regelmatig berichten naar elkaar"

Joao Almeida is in de Giro 3e geëindigd. Achteraf verklaarde hij dat hij tijdens de Giro advies van Tadej Pogacar had gekregen.

Eerder eindigde Joao Almeida al eens 4e en 6e in de Giro, maar de Portugees eindigde nog nooit op het podium van een grote ronde. In 2023 kwam daar verandering in. Hij eindigde in de Giro 3e.

Tijdens de Giro stond Almeida regelmatig in contact met tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar. "We stuurden elkaar berichtjes", vertelde Almeida aan Cycling Pro Net. Daarbij gaf Pogacar advies aan de Portugees.

Almeida wil in de toekomst graag eens samen met Pogacar een grote ronde rijden. Al zal dat dit jaar nog niet meteen het geval zijn. De Tour slaat hij immers over en wellicht zal Pogacar de Vuelta niet rijden, waar Almeida wel aan de start zal staan. "Het zou een genoegen zijn om samen eens een grote ronde te rijden. Wie weet doen we dat nog eens", aldus Almeida.

Na de Giro zal Almeida een pauze nemen om daarna weer op te bouwen richting de rest van het seizoen. Zijn verdere programma staat nog niet helemaal vast. De Ronde van Polen en de Vuelta zal hij sowieso al rijden en ook wil hij het WK begin augustus rijden.