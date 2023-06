De gebroeders Roodhooft strikken een nieuw crosstalent

Guus van den Eijnden heeft een contract bij Ciclismo Mundial getekend. Dat is het wielerproject van Christoph en Philip Roodhooft. Van den Eijnden wordt belofte en was bij de junioren een van de beteren.

De afgelopen winter maakte Guus van den Eijnden heel wat indruk bij de junioren. Hij won de wereldbekercross in Maasmechelen, de Jaarmarktcross in Niel, de cross in de Beekse Bergen, de Superprestige in Boom en de X²O in Hamme. Ook eindigde hij 5e in de wereldbekerstand.

Zo kon van den Eijnden op heel wat belangstelling rekenen. "Maar dit team kreeg meteen mijn voorkeur", vertelde hij in een 1e reactie. "In deze fase van mijn carrière ligt de focus volledig op het veldrijden, maar hier kan ik ook van bijvoorbeeld het mountainbiken proeven. Ik zie het als de ideale omgeving om mezelf verder te ontwikkelen."

"En de positieve verhalen die ik van andere renners hoorde, werden tijdens een eerste gesprek met het management meer dan bevestigd. Dit is een supermooie stap voor mij", aldus van den Eijnden.

Het contract bij Ciclismo Mundial gaat vanaf 1 september in. Van den Eijnden zal de kleuren van Alpecin-Deceuninck, Crelan Fristads of 777 kleuren. Zijn contract loopt tot eind februari 2025.