Soudal Quick-Step bevestigt: dit is het komende programma van Remco Evenepoel

De Giro liep voor Remco Evenepoel met een anticlimax af. Door een coronabesmetting moest hij Italië met 2 ritzeges op zak en de roze trui in zijn bezit op de 1e rustdag al naar huis.

Uitgeziekt begon Evenepoel in België weer te trainen. Ondertussen werd er al volop gespeculeerd over de rest van zijn programma. Wat zou de wereldkampioen richting het WK in Glasgow rijden. Op 6 augustus rijdt hij de wegrit en 5 dagen later is er de tijdrit.

De Ronde van Zwitserland werd vaak genoemd en Soudal Quick-Step bevestigde ondertussen zijn deelname in Zwitserland. Dat is een mooie voorbereiding op het WK, want er staan maar liefst 2 tijdritten op het programma. Ook zal hij er onder meer Wout Van Aert tegenkomen.

Nadien zal Evenepoel ook het BK rijden, waar hij zowel de tijdrit als de wegrit zal rijden. Vervolgens trekt hij op hoogtestage in Italië.

Oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat Evenepoel in Zwitserland zou rijden. Daardoor wordt de R.EV Ride, een recreatieve tocht vanuit Schepdaal, verplaatst naar 1 juli.

The World Champion returns to racing this month 💥@EvenepoelRemco will be at the start of the @tds and the National Championships, before traveling to @valdifassa for the team’s summer training camp 🌈



