Tom Pidcock spreekt zijn ambities voor de Tour de France uit: "Ik kan beter doen dan vorig jaar"

Tom Pidcock is volop in voorbereiding voor de Tour de France. Daar wil hij opnieuw schitteren en beter doen dan vorig seizoen.

Na het voorjaar en een periode op de mountainbike ligt de focus van Tom Pidcock op de Tour de France. Via onder meer de Ronde van Zwitserland bereidt hij zich voor op de Tour.

Daar zal Pidcock met ambities aan de start staan. Aan nieuwsagentschap PA vertelde hij dat hij meer regelmaat in zijn prestaties voor het algemeen klassement wil. Ook mikt hij opnieuw op een ritzege, maar deze keer wil hij een zege vanuit het peloton en niet vanuit een verre ontsnapping. Vorig jaar won hij via de vroege vlucht de rit naar Alpe d'Huez en werd hij 16e in het klassement.

Pidcock denkt dat hij beter dan in 2022 zal zijn. "Vorig jaar ging ik naar de Tour, nadat ik in de lente 2 maanden ziek was geweest en covid had gehad", vertelde hij. "Dat was niet de perfecte voorbereiding, maar ik denk dat ik dit jaar sterker ben en beter zal kunnen doen."

Meteen in het begin van de Tour ziet Pidcock al mogelijkheden. "Het is mogelijk om de gele trui te pakken. Ik ben er mij van bewust dat er mogelijkheden zijn", aldus Pidcock die ook aan de openingsetappe in Bilbao denkt: "Je kan die als een eendagswedstrijd zien, maar het gaat wel een superzware dag worden."