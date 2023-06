De vraag is hoeveel vrijheid Van Aert krijgt: Jonas Vingegaard komt met kwinkslag over rol van Belg in Tour de France

Over de rol van Wout van Aert in de aankomende Tour de France, is al veel gezegd. Vingegaard heeft inmiddels ook vragen hieromtrent beantwoord.

Jonas Vingegaard zal de grote kopman zijn bij Jumbo-Visma voor het klassement in de Tour. In de laatste editie was Van Aert voor de Deen van goudwaarde, maar onze landgenoot mocht ook wel voor de groene trui gaan. Dit jaar is de puntentrui geen doel op zich, zo is al gecommuniceerd.

Tijdens een online persconferentie werd Vingegaard dan gevraagd hoe hij de rol van Van Aert dit jaar ziet. "Ik ben zeker dat hij zal staan waar hij moet staan", zegt de titelverdediger over zijn Belgische ploegmaat. "Hij is een van de beste helpers die je kunt hebben. Als hij nog een tandje bijsteekt, kan hij zelf meedoen voor het klassement", grapt Vingegaard.

VERSCHILLENDE VOORBEREIDING

Maar hoe zit het dan juist met die rolverdeling? "Het plan is dat ik de kopman ben voor het klassement en Wout de vrijheid krijgt in de ritten die hem liggen." Vingegaard rijdt de Dauphiné als voorbereiding, Van Aert niet. "Hij wou de Ronde van Zwitserland doen. Dat is zijn keuze, daar heb ik respect voor."