Lance Armstrong niet te spreken na klimtijdrit in de Giro : "Het is bullshit!"

Dat de renners tijdens de klimtijdrit van de Giro een helm moesten dragen, kon Lance Armstrong maar matig appreciëren. Hij pleit dan ook voor het afzetten van de helm tijdens zo'n klimtijdrit.

Toen Andrei Kivilev in 2003 in Parijs-Nice ten val kwam en een dag later overleed, voerde de UCI een helmplicht in voor de renners. Lance Armstrong maakte beide periodes mee.

De Amerikaan vindt het niet kunnen dat renners ook tijdens een klimtijdrit ook een helm moeten dragen. "Ik pleit hier al jaren voor. Akkoord, als je 55 km/h rijdt, dan moet je een helm dragen", zei hij in de podcast THE MOVE.

Puur marketing

"Maar als je van start tot finish steil omhoog moet en er is geen afdaling en je rijdt maximaal 13-14 km/h, waarom heb je dan in hemelsnaam een helm nodig? Wissel van fiets en doe die helm af, zodat we de gezichten zien van de sterren die aan het afzien zijn! Een helm tijdens een klimtijdrit is bullshit!"

"Het is puur marketing. Laat ons de renners zien! We hoeven geen robotten met helmen en brillen te zien. De helmsponsor heeft genoeg publiciteit gekregen in die drie weken. Die 30 minuten in de klimtijdrit zullen het verschil niet maken."