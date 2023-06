Greg Van Avermaet spreekt klare taal over deelname aan tiende en laatste Tour de France

Greg Van Avermaet hoopt er na de gemiste Tour van vorig jaar nog eens bij te zijn in de Tour. Het zou zijn tiende en laatste Tour worden dan.

Greg Van Avermaet kende heel wat successen in de Tour met twee ritzeges in 2015 en 2016. Zowel in 2016 als in 2018 mocht Van Avermaet ook enkele dagen de gele trui dragen.

Toch viel Van Avermaet vorig jaar voor het eerst naast de Tourselectie in zijn ploeg sinds 2013. Eind dit jaar hangt hij de fiets aan de haak en Van Avermaet wil toch nog een tiende en laatste Tour rijden.

Bij Het Nieuwsblad schat Van Avermaet zijn kansen in op de Tourselectie. "50 tot 60 procent." Er is op dit moment een voorselectie gemaakt van 12 renners, waarbij er altijd wel een paar Fransen zullen bij zijn. "Dat speelt in onze ploeg zeker mee."

Over waarom hij nog eens wil deelnemen aan de Tour is Van Avermaet ook duidelijk. "Het is altijd toch een beetje prestigieus om erbij te zijn. Het blijft de grootste wedstrijd van het jaar, iets mythisch."