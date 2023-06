Tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe bijt stevig van zich af: "Ik ben het zat"

Julian Alaphilippe wil de komende weken opnieuw scoren. De Fransman is terug van weggeweest en wil niet meer achterom kijken naar het verleden.

Julian Alaphilippe beleefde alweer niet zijn beste voorjaar, hij kon niet uitblinken en een elfde plaats in Milaan-Sanremo was dan ook het beste resultaat dat hij kon behalen.

Maar sinds Luik-Bastenaken-Luik reed de tweevoudige wereldkampioen geen wedstrijd meer en hij bereidde zich op hoogtestage voor op de komende belangrijke weken. Te beginnen met de Dauphiné.

"Ik zou heel graag een etappe winnen, maar ik denk niet aan het algemeen klassement. Maar als ik me goed voel naarmate de dagen verstrijken, zal ik natuurlijk alles geven", zei Alaphilippe in een persconferentie voor de koers.

Hopen op geen tegenslagen meer

"Het is een belangrijke periode van het seizoen met de Dauphiné, de Franse kampioenschappen, de Tour de France en het wereldkampioenschap", blikt Alaphilippe vooruit op zijn programma.

"Als we naar de afgelopen maanden kijken, hoop ik uiteraard geen tegenslagen meer te hebben, hetzij door valpartijen of ziekte. Ik ben het zat om over pech te praten. Nu ben ik gefocust en voel ik me fysiek goed", besloot Alaphilippe.