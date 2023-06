🎥 Een antwoord met de benen: Julian Alaphilippe wint tweede rit in de Dauphiné en pakt uit met opvallend zegegebaar

Een groep van zeven renners koos voor de vlucht van de dag, met Victor Campenaerts daarbij één Belg. Meer dan twee minuten kregen ze nooit, maar de vluchters hadden een plannetje.

Ze bleven zo'n 45 seconden voor het peloton uitrijden en versnelden hoe meer de streep in zicht kwam. Op zo'n 30 kilometer van de meet viel Campenaerts aan, hij kreeg de Fransman Elissonde mee.

De twee bouwden hun voorsprong weer uit van zo'n 15 seconden tot 40 seconden, maar op de laatste beklimming van de dag, op zo'n 11 kilometer van de meet werden ze gegrepen.

Voor Tobias Bayer van Alpecin-Deceuninck het sein om aan te vallen, hij pakte meteen zo'n 15 seconden. Ook hij werd weer ingelopen, Harry Sweeny (Lotto Dstny) probeerde hij daarna nog eens, maar ook dat was vruchteloos.

Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard controleerden weer de laatste kilometer, maar deze keer kon gele trui Laporte het niet afmaken. Alaphilippe kwam er machtig uit en pakte nog maar zijn tweede zege van het seizoen. De Fransman pakte nog uit met een opvallend zegegebaar. Laporte blijft leider.

🚴🇫🇷   | Frankrijk is blij want Julian Alaphilippe is weer terug! Een mooie overwinning en wederom een sterke Jonas Vingegaard op kop in de finale. #Dauphiné



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/VPpqruHtLM