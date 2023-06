Bijzonder zwaar verdict voor ploegmaat van Wout van Aert na val in Critérium du Dauphiné

Zwaar verdict voor Steven Kruijswijk (35). De Nederlander heeft bij een val in de Dauphiné enkele breuken opgelopen.

Kruijswijk viel al vroeg in de tweede etappe van de Dauphiné en moest opgeven. Het was aanvankelijk niet duidelijk hoe groot de schade was bij de Nederlandse klimmer, maar het verdict is hard.

Kruijswijk heeft zijn sleutelbeen gebroken en heeft ook een fractuur aan zijn bekken opgelopen. De Nederlander moet zo meteen een kruis maken over de komende Tour de France.

Kruijswijk zal in die selectie wellicht vervangen worden door zijn landgenoot Wilco Kelderman, die de Giro moest missen doordat hij niet voldoende fit was. Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Sepp Kuss, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck zijn de andere namen bij Jumbo-Visma in de Tour.

Vorig jaar moest Kruijswijk de Tour verlaten in de 15de etappe na een zware val. Hij hield er toen een sleutelbeenbreuk, een ontwrichte schouder en een gebroken schouderblad aan over.