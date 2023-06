Een voorbeeld voor Evenepoel om te volgen? Ex-ploegmaat en huidig concurrent kondigt aan wanneer hij de Tour rijdt

Wanneer komt de eerste Tour-deelname van Evenepoel er? Dat houdt velen bezig. Een concurrent is ondertussen bezig zijn eigen weg uit te stippelen en mogelijk kan Evenepoel daar een voorbeeld aan nemen.

João Almeida en Remco Evenepoel waren in 2020 en 2021 ploegmaats bij de Wolfpack. Nadien sloeg de Portugees een andere weg in en versierde hij een overstap naar UAE. Ze zullen mekaar de volgende jaren geregeld nog tegenkomen in de grote ronden.

NA GIRO-DEELNAMES LONKT DE TOUR

Ze hebben ook iets met mekaar gemeen: geen van beiden reed al de Tour de France. Almeida opteerde steeds voor de Giro. Dit jaar eindigde de Zuid-Europese klimmer derde en graaide hij ook een ritzege mee. Het verhaal van Evenepoel in de Giro van 2023 is ook wel bekend.

João Almeida heeft nu besloten dat het stilaan toch wel tijd is om de stap richting de Tour te zetten. Aan AS Ciclismo heeft hij verteld dat hij in 2024 de Tour wil rijden. Wie weet is het een inspiratie voor Evenepoel om volgend jaar hetzelfde te doen.