Jasper Philipsen krijgt van echte expert ter zake veel lof én hoge verwachtingen: "Mijn nummer 1 voor sprints in de Tour"

Jasper Philipsen zette vorig jaar in de Tour al een ferme stap voorwaarts door in de sprints twee keer te zegevieren. Dat kreeg dan nog een vervolg met een sterk voorjaar in 2023.

De verwachtingen zullen niet min zijn wanneer straks opnieuw de Tour de France aanbreekt. Marcel Kittel bespreekt in de podcast De Grote Plaat de kanshebbers voor zeges in de massasprints in 2023. "Er doen ook dit jaar best veel sprinters mee in de Tour, ondanks het lastige parcours", merkt de Duitser op.

Bij de eerste vlakke ritten zal er vooral aandacht zijn voor het feit of Cavendish al dan niet het record van Merckx breekt. "Alles kan. Niemand had verwacht dat hij twee jaar geleden vier ritten zou winnen in de Tour en dit jaar eentje in de Giro. Hij leeft echt voor dat record."

© photonews

Zijn Philipsen, Jakobsen en Groenewegen de grootste favorieten voor de massasprints in de Tour? "Zeker Philipsen. Hij heeft al zo'n sterk seizoen gehad. Vooral Parijs-Roubaix was als afsluiter van zijn klassieke seizoen indrukwekkend."

Kittel ziet in zijn geheel stilaan een topduo ontstaan bij Alpecin-Deceuninck. "De combinatie van Van der Poel ook: ze werken heel goed samen, ze klikken volgens mij goed, ze hebben dezelfde doelstelling. Voor mij is Philipsen dé sprinter. Of hij mijn nummer 1 is? Ja."