Wout van Aert heeft een jaar na knappe verwezenlijking al een opvolger en die komt nog wel uit zijn eigen ploeg

Wout van Aert heeft er een patent op om knappe dingen te verwezenlijken die lang niet vanzelfsprekend zijn. Toch heeft hij op een bepaald vlak al een opvolger, iemand uit zijn eigen ploeg nota bene.

Momenteel is de Dauphiné aan de gang en we zijn de laatste jaren gewend dat Wout van Aert daar aan meedoet. Het bleef dan niet bij meedoen: Wout van Aert schitterde in de voorbereidingskoers op de Tour. Vorig jaar won hij twee ritten en de groene trui. Datzelfde bilan legde hij voor in 2019. In 2021 was het één ritzege en de puntentrui.

In de vorige editie van de Dauphiné zat er nog een extra glans op die knalprestaties: Van Aert spurtte als leider in de Dauphiné naar winst in rit 5 in Chaintré, onder meer door Jordi Meeus te kloppen. Winnen in de gele trui: dat blijft toch iets speciaals.

📊🏆 Most recent stage winners at Criterium du Dauphine while leading GC | #Dauphine



2023 - Christophe Laporte

2022 - Wout van Aert

2014 - Chris Froome

2012 - Bradley Wiggins

1997 - Viatcheslav Ekimov

1994 - Chris Boardman

1989 - Thomas Wegmüller

1984 - Francisco Rodriguez — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) June 6, 2023

Al zijn er zeker nog anderen die dat in hun mars hebben. Van Aert gaat dit jaar de Ronde van Zwitserland rijden en in de Dauphiné won zijn ploegmaat Christophe Laporte dus als leider. Van Aert heeft dus al een opvolger, uit zijn eigen kamp. Een wieleraccount op Twitter wijst op het lijstje van renners die dit de laatste jaren klaarspeelden.