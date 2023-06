Tom Pidcock spelt weer een rugnummer op in Zwitserland en spreekt ambities uit voor Zwitserland en Tour

Tom Pidcock keert zondag terug naar het peloton in de Ronde van Zwitserland. De Brit reed de afgelopen tijd op de mountainbike en ging op hoogtestage.

Tom Pidcock reed zijn laatste wedstrijd op de weg eind april met Luik-Bastenaken-Luik. Sindsdien deed hij een uitstapje naar het mountainbiken, Pidcock reed drie wedstrijden in Guéret, Chur en Nove Mesto.

Nadien ging hij op hoogtestage naar Tignes, waar Pidcock de belangrijke komende periode heeft voorbereid. Met de Ronde van Zwitserland, de Tour en het WK is dat voor Pidcock ook een erg belangrijke periode.

Zwitserland en Tour

In Zwitserland heeft Pidcock niet echt klassementsambities. "Hij is goed in conditie, maar zeker niet top", zegt zijn trainer Kurt Bogaerts bij Het Nieuwsblad. Ook voor de Tour is er nog geen beslissing.

De selectie voor INEOS-Grenadiers ligt dan ook nog niet vast voor de Tour. "We moeten bekijken welk geheel we opstellen in de Tour en welke rol Tom daarin kan spelen", zegt Bogaerts nog.