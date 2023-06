Wout van Aert kent zijn ploegmaats voor de Ronde van Zwitserland, kopman blijft thuis

Jumbo-Visma lijkt met Jonas Vingegaard goed op weg om de Dauphiné te winnen. Maar zondag staat een deel van de Tourploeg ook aan de start in Zwitserland.

Wout van Aert maakt in de Ronde van Zwitserland zijn langverwachte rentree in het peloton. En hij kent nu ook zijn ploegmaats. Daarbij geen spoor van Girowinnaar Primož Roglič.

De Ronde van Zwitserland is namelijk de enige kleine rittenkoers van een week die de Sloveen nog niet won en er was dus wat speculatie of hij toch niet zou starten. Dat blijkt dus niet het geval te zijn.

Tijdritten en sprints

Ploegleider Marc Reef blikte al vooruit. "Het is altijd afwachten hoe de vorm zal zijn na een hoogtestage, maar Wout bewees al meerdere keren dat hij er dan meteen staat. Met hem zullen we zeker kunnen meestrijden om de zege in de ritten die in een sprint eindigen."

Van Aert zal zich in Zwitserland vooral focussen op de tijdritten op de eerste en laatste dag. Wanneer er zich een sprintkans voordoet zal Van Aert zich dus ook mengen. Het algemeen klassement ambieert hij niet.