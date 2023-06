Jonas Vingegaard domineert de Dauphiné, maar stuurt toch nog een stevige waarschuwing richting Tadej Pogačar

Jonas Vingegaard heeft in de Dauphiné opnieuw stevig uitgehaald. De Deen zet zo zijn favorietenstatus voor de Tour nog wat kracht bij.

Zonder Tadej Pogačar wordt Jonas Vingegaard niets in de weg gelegd in de Dauphiné. De Deense Tourwinnaar won al zijn tweede rit en trekt de slotdag in met een voorsprong van meer dan 2 minuten op zijn concurrenten.

Op de Col de la Croix de Fer reed Vingegaard zo'n 40 seconden weg van Adam Yates, straks de meesterknecht van Pogačar in de Tour. "Het is één van de meest iconische beklimmingen in de Alpen", zei de Deen na afloop bij Cycling Pro Net.

"Het is heel mooi om deze te winnen. Ik was erop gebrand om te winnen. Ik wilde het voor de jongens, die vandaag heel hard gewerkt hebben. Ik moet de jongens echt bedanken, ze waren fenomenaal."

Waarschuwing voor Pogačar

Maar ondanks zijn overmacht in de Dauphiné voelt Vingegaard zich nog niet in topvorm. "Deze koers is een mooie stap, maar ik denk dat ik nóg wat stapjes moet maken richting de Tour. Ik heb nog wat werk te doen", waarschuwde Pogačar toch wat.

Na de Dauphiné trekt Vingegaard samen met de rest van de Tourploeg uit de Dauphiné nog naar Tignes om zich helemaal klaar te stomen voor de Tour.