📷 Beeldschoon: Jasper Stuyven en vriendin Elke Bleyaert stappen in het huwelijksbootje

Geen Jasper Stuyven in Dwars door het Hageland zaterdag. Maar daar had hij een goede reden voor: hij stapte in het huwelijksbootje.

Voor Jasper Stuyven de komende weken veel van huis zal zijn door de Baloise Belgium Tour, het BK en de Tour. Zaterdag had hij dus eerst nog een belangrijke afspraak aan het stadhuis van Leuven. Daar stapte Stuyven namelijk in het huwelijksbootje met zijn vriendin Elke Bleyaert. Hij vroeg haar vorig jaar in november ten huwelijk toen de twee op reis waren in Zuid-Afrika. Stuyven en Bleyaert wonen normaal gezien in Monaco, maar zakten voor hun trouw dus af naar Leuven. Bleyaert is ook betrokken bij het wielrennen, ze maakt namelijk de podcast 'The Women Peloton.'