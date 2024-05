Jasper Stuyven verbaast amper anderhalve maand na crash in Dwars door Vlaanderen: "Ongelooflijk"

Zijn crash in Dwars door Vlaanderen is ruim anderhalve maand geleden. En Jasper Stuyven haalt nu alweer een hoog niveau.

Dat bewijst de Leuvenaar dag na dag in de Ronde van Italië. Stuyven heeft daar nog niet echt voor eigen rekening gereden, maar levert wel uitmuntend werk in dienst van Jonathan Milan. Die is zich daar aan het ontpoppen tot grote slokop onder de sprinters, met drie ritzeges en een riante voorsprong voor de paarse trui.

"Wat een dominantie", stelt voormalig wielrenster Jip van den Bos vast in het Eurosport-programma Kop over Kop. "En het is niet alleen Milan, het is die volledige ploeg van Lidl-Trek." De manier waarop de sprint in de dertiende Giro-rit met aankomst in Cento was verlopen, sprak volgens de Nederlandse echt wel boekdelen.

LANGE KOPBEURT JASPER STUYVEN

"Je ziet dat Stuyven een ongelooflijk lange kopbeurt voor zijn rekening neemt. Hij brengt Lidl-Trek in perfecte positie de laatste kilometer in. Daardoor kan Milan op het perfecte moment beginnen sprinten." Het vervolg is bekend: de leider in het puntenklassement knalde naar overwinning nummer 3 in deze Ronde van Italië.

Ook heel erg fraai dat het aandeel van Jasper Stuyven in dit succes erkend wordt. De mooie woorden van Van den Bos aan zijn adres zullen zeker gewaardeerd worden. Dat onze landgenoot ettelijke weken na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen tot dit in staat is, is buitengewoon knap.