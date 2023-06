🎥 Gefrusteerde Caleb Ewan doet de wenkbrauwen fronsen met uithaal naar lead-out Jasper De Buyst

Caleb Ewan werd in de Elfstedenronde opnieuw tweede, voor de vijfde keer dit seizoen. De Australiër mopperde vooral over zijn lead-out.

Na een tweede plaats in de Ronde van Limburg moest Caleb Ewan alweer vrede nemen met een tweede plaats, maar Jasper Philipsen was gewoon sneller. "Ik ben ontgoocheld, want ik was hier om te winnen."

Ewan was vooral niet te spreken over de lead-out van Jasper De Buyst. "Ik volgde De Buyst niet omdat hij al op 500 of 600 meter van de finish aanging. Was ik hem gevolgd, dan was ik al klaar geweest op het moment dat andere sprinters zouden beginnen."

Maar als er goed naar de bordjes wordt gekeken op het moment dat De Buyst zijn lead-out inzet, is het nog slechts 300 meter en gaat hij slechts aan de kant op 150 meter van de streep. Ewan moet dus wellicht ook in eigen boezem kijken bij deze tweede plaats.

Vertrouwen opdoen voor de Tour

In de Baloise Belgium Tour probeert Ewan nog wat vertrouwen op te doen voor hij in juli naar de Tour trekt. "Hopelijk gaat dat goed", besloot Ewan nog.