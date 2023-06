📷 Tadej Pogačar amuseert zich op stage en scheert hoge toppen: "Leek precies op de maan te fietsen"

Tadej Pogačar amuseert op stage in de Sierra Nevada. De Sloveen kom zaterdag naar grote hoogte.

Tadej Pogačar herstelt nog altijd van de polsblessure die hij opliep in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen zat tijdens zijn revalidatie wel niet stil en reed een hele tijd op de rollen.

Maar sinds een week kan Pogačar ook weer buiten trainen en dat deed hij zaterdag samen met zijn vriendin Urška Žigart en daarna ook alleen. Pogačar reed de Pico Veleta (op 3396 meter hoogte) op.

Het is de hoogste geasfalteerde berg die te beklimmen is in Europa. "Niet veel lucht daarboven en het voelde soms alsof ik op de maan aan het fietsen was, maar een leuke ervaring", zei de Sloveen op zijn sociale media.

Zondag trekt Pogačar vanuit de Sierra Nevada richting het parcours van enkele ritten van de Tour om ze te verkennen. Daarna vervolgt hij zijn hoogtestage, maar dan in het Italiaanse Sestrière.