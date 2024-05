Tadej Pogacar irriteert zich in de Giro: "Het wordt me soms echt te veel"

De waaiers zorgden even voor spanning, maar Tadej Pogacar staat opnieuw een dag dichter bij eindwinst in de Giro. Toch wordt één iets de Sloveen stilaan te veel.

Op 60 kilometer van de streep was er even opwinding in het peloton toen INEOS Grenadiers een waaier wilde trekken. Dat lukte ook, maar eigenlijk was er niemand van de klassementsrenners die in de problemen kwam.

"Er gebeurt elke dag iets", zei Pogacar achteraf. "Het was volledig vlak, maar dan stond er plots wind en probeerde INEOS wat. Ze probeerden iemand te flikken, dus dan weet je het nooit."

"Ze hebben er ook de ploeg voor, ik had het in hun plaats ook gedaan. Misschien zat ik wel in de problemen en dan verloor ik veel tijd." Dat gebeurde dus niet en Pogacar kan nu de tijdrit en koninginnenrit aanvatten.

Pogacar is selfies stilaan beu

In de Giro is Pogacar de grote ster, waardoor hij heel wat aandacht krijgt. "Ik ben dankbaar voor elke fan. Maar soms wordt het echt te veel, vooral met de smartphones. Ze komen naar me toe met een timer voor hun selfie."

"Een handtekening is dan wat makkelijker, dat doe ik altijd met plezier. De selfies worden me soms te veel, maar ook dat is onderdeel van de gekte. Ik ben vooral blij dat ik veel fans heb, zolang ze niks geks doen."