Alec Segaert pakt meteen roze in belofte-Giro met tijdritwinst, Julie De Wilde mag ook nog eens vieren

Alec Segaert heeft zaterdag nipt de eerste etappe van de Giro Next Gen gewonnen. Julie De Wilde was dan weer de beste in de SPAR Flanders Diamond Tour.

Alec Segaert is het huidige Europese kampioen en ook vicewereldkampioen bij de beloften in het tijdrijden. Hij was dan ook een van de favorieten voor winst in de openingstijdrit van de Giro Next Gen, de Giro voor beloften.

In de vlakke tijdrit van 9,4 kilometer was Segaert 12 seconden sneller dan de Nederlander Loe van Belle en 13 seconden sneller dan de Litouwer Aivaras Mikutis. Belgisch kampioen Jonathan Vervenne werd vierde, Vlad Van Mechelen negende.

Bij de vrouwen werd er in de De SPAR Flanders Diamond Tour (1.1) gesprint voor de zege. Er werd vooral gekeken naar de Italiaanse Marta Bastianelli, maar zij werd pas vierde. Het was Julie De Wilde die raak schoot voor Fenix-Deceuninck.

Een opsteker voor de jonge Belgische, die na een val in de Bredene Koksijde Classic lang in de lappenmand lag met een blessure. De Oostenrijkse Kathrin Schweinberger werd tweede, Katrijn de Clercq (Lotto Dstny) werd derde.