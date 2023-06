Beslissing Wout van Aert om bij bevalling Sarah terug te keren uit de Tour heel druk besproken: "Het is zijn leven!"

De aangekondigde beslissing van Wout van Aert om aanwezig te zijn wanneer zijn vrouw Sarah gaat bevallen van hun tweede kindje, maakt wel wat los. Dat kan betekenen dat hij vroegtijdig uit de Tour start.

Het is een druk besproken onderwerp op Twitter. "Honderd procent begrjipelijk, maar de timing is een beetje onfortuinlijk in zo'n belangrijke koers. Veel geluk voor hem en zijn vrouw", staat te lezen op het wieleraccount Cycling Bottle. Een Nederlandstalig kanaal vraagt dan weer naar de prognose van de uitgerekende bevaldatum.

Traditie is dat vele wielerfans tijdens de Tour meedoen aan een spelletje waarbji ze hun eigen ploeg samenstellen met de renners van wie ze denken dat die de meeste punten gaan verdienen. Het lijkt een evidentie om Van Aert in je ploeg op te nemen, maar die zou dus plots ook de Tour kunnen verlaten.

Van Aert-fan Saar De Reu neemt het alvast op voor haar idool. "Mensen die zeggen dat het belachelijk is dat hij de Tour de France zou verlaten: schaam jullie! Het is zijn leven en het draait niet allemaal om winnen en entertainen!" Eenzelfde geluid bij Lucy: "Gaan we nu atleten bekritiseren omdat ze kinderen hebben?"

"Ik zeg dit niet als kritiek op iemands planning, maar ik denk aan Alberto Contador", verwijst Hanna Yanagisawa naar de Spaanse wielerkampioen. "Hij had bewust geen kinderen terwjl hij profwielrenner was en nu is hij vader van twee kinderen. Dat is volgens mij goede planning, zowel voor hem zelf als voor zijn vrouw en kinderen."

"Het is een kwestie van prioriteiten stellen", is te lezen op de Twitterpagina Sport & Life Ponderings. "Ik denk dat de prioriteiten van Wout er 'op' zijn. Er zullen nog altijd andere edities van de Tour de France zijn om uit te rijden wanneer zijn tweede kind in deze gekke wereld komt."