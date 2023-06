Kan bevalling Sarah ook gevolgen hebben voor WK van Van Aert? Bondscoach laat er geen enkele twijfel over bestaan

Wout van Aert keert mogelijk uit de Tour terug voor de bevalling van zijn vrouw Sarah. Wat met het WK, indien de geboorte van hun tweede kindje er pas later zou komen?

Zou dat dan voor het WK wielrennen gevolgen kunnen hebben? Die vraag beantwoordt bondscoach Sven Vanthourenhout in Het Laatste Nieuws. "Zeker niet. Ik heb daar een beetje met Wout over gesproken, tijdens onze verkenning van het WK-parcours in Glasgow."

© photonews

Uiteraard willen ze ook bij de entourage van Belgian Cycling wel zoveel mogelijk meegaaan in het gezinsverhaal van Van Aert. "We zullen zeker flexibel zijn, als het nodig is, voor wat dan ook." Tegelijkertijd kunnen de fans die vurig hopen op een nieuwe Belgische wereldkampioen gerustgesteld worden.

"Zeker is dat Wout het WK rijdt, geen twijfel mogelijk", laat Sven Vanthourenhout geen ruimte voor enige speculatie.