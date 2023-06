Jasper Philipsen met één doel in het achterhoofd in Baloise Belgium Tour: "Zoiets blijft bij"

Jasper Philipsen deed afgelopen zondag in de Elfstedenronde al vertrouwen op en hoopt dat deze week nog eens te kunnen doen in de Baloise Belgium Tour. Het is de laatste test voor de Tour.

Vorig jaar kon Jasper Philipsen eindelijk zijn felbegeerde Tourzege pakken en hij deed er meteen nog een tweede bij in Parijs. Dit jaar wil hij opnieuw scoren en dus wil hij in België nog de laatste hand leggen aan zijn sprint. De ploegmaats die meegaan naar de Tour, Ramon Sinkeldam, Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel als joker, zijn ook aanwezig in de Baloise Belgium Tour en dus kan de sprinttrein nog verder afgesteld worden. "Op dat gebied hebben we echt wel een sterke ploeg en hebben we meer luxe dan vorig jaar", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad. Mentaal voordeel op andere sprinters Philipsen bewees in de Elfstedenronde dat hij momenteel een van de snelste sprinters ter wereld is, maar hoopt toch nog wat vertrouwen op te doen, maar ook uit te delen. "Ik denk dat als je wint, je altijd een mentaal voordeel hebt." En dat winnen wil Philipsen vooral doen in de laatste rit in Brussel, omdat het de laatste confrontatie is met de andere sprinters voor de Tour en winnen dus nog meer mentaal voordeel levert. "Zoiets blijft ook bij."