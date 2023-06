Felix Gall maakt, met behulp van een Belg, indruk in Zwitserland en waarschuwt Evenepoel en co voor koninginnenetappe

De Oostenrijker Felix Gall is de nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland. Gall imponeerde woensdag en is van plan om nog aan te vallen.

Samen met de hulp van enkele ploegmaats, waaronder Stan Dewulf, zette Felix Gall woensdag de vierde rit in de Ronde van Zwitserland naar zijn hand. De Oostenrijker rondde zijn aanval van 20 kilometer af en pakte ook de leiderstrui. Voor Gall was het nog maar zijn eerste profoverwinning. "Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik weet niet wat ik moet denken. Het is mijn eerste professionele zege en ik pak direct ook de leiderstrui", zei de Oostenrijker achteraf. Nog eens aanvallen In de koninginnenetappe van donderdag, met drie beklimmingen boven de 2000m, wil Gall het opnieuw proberen. "Ik weet wel dat mijn tijdrit niet mijn sterkste punt is op dit moment. Wellicht wil ik morgen nog een keer tijd pakken, maar ik ben vooral blij met de zege van vandaag." In de openingstijdrit verloor Gall op 13 kilometer maar liefst 1'13" op Remco Evenepoel en exact een minuut op Skjelmose. Zondag wacht er nog een tijdrit van 26 kilometer. Gall zal dus zeker nog heel wat tijd moeten pakken op de wereldkampioen en de Deen wil hij ook de eindzege pakken.