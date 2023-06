Lead-out om u tegen te zeggen! Jakobsen klopt Van der Poel op De Wandelaar, twee kandidaat-ritwinnaars vallen weg

Een strijd tussen Jakobsen en Van der Poel, dat zie je ook niet elke dag. Wél op De Wandelaar in de Baloise Belgium Tour. Jakobsen kon zijn landgenoot nog afhouden, terwijl Philipsen en Ewan door een val hun kansen gefnuikt zagen.

Op de tweede dag van de Baloise Belgium Tour vormden zes renners de eerste vroege vlucht. Stijn Daemen, Daan van Sintmaartensdijk, Etienne Van Empel, Aaron Van Poucke, Javier Serrano en James Fouché voelden zich geroepen om aan te vallen. Serrano, de man van EOLO-Kometa, moest wel al snel afhaken.

Veel meer dan drie minuten kreeg het kwintet niet en bij de eerste passage op De Wandelaar was hun verhaal reeds afgelopen. Het was ook het sein voor de rest om waaiers te trekken. De Buyst pakte de meeste seconden in de Gouden Kilometer. Het peloton werd in drie stukken uit elkaar gescheurd, maar nadien liep het wel terug samen.

VALPARTIJ PHILIPSEN EN EWAN

Het was wel duidelijk dat De Wandelaar de grootste hindernis was in deze rit van Merelbeke naar Knokke-Heist. Desondanks was het weer toeleven naar een sprint. Bij een valpartij op 4 kilometer mochten al enkele grote kanshebbers er een kruis over maken. Philipsen en Ewan lagen erbij. Philipsen dus ook leider af.

Schakelen dus bij Alpecin-Deceuninck, dat nu volop Van der Poel ging uitspelen. Bij Soudal Quick-Step leverde Morkov een gave lead-out af voor Jakobsen. De Europese kampioen kwam er ook met verve uit. Van der Poel kwam nog wel opzetten, maar zijn landgenoot maakte het wel mooi af. Voor Jakobsen meteen een dubbelslag.