Victor Campenaerts haalt herinneringen op aan ex-ploegmaat Mäder, ook Pogacar en Evenepoel reageren

De hele wielerwereld reageert geschokt op het nieuws over het overlijden van Gino Mäder. Ook Victor Campenaerts, een ex-ploegmaat van Mäder, en enkele grote namen uit het peloton.

"Gino was echt een verstandige gast", zegt Campenaerts bij Het Nieuwsblad. "Ik heb het altijd goed met hem kunnen vinden in de ploeg, ook omdat we beiden graag dieper nadachten over de wetenschappelijke kant van prestaties. Ook toen we beiden voor een andere ploeg reden, deden we steevast nog een praatje in het peloton."

Ondertussen hebben ook grote namen uit het peloton, zoals Wout van Aert, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel hun medeleven betuigd na het overlijden van Mäder.

Mäder overleed vrijdag na een zware val in de vijfde rit van de Ronde van Zwitserland. De zesde rit wordt een eerbetoon aan Mäder, waarbij het peloton in groep een dertigtal kilometer zal rijden.

Rest in peace my dear friend. My deepest condolences to all your family and friends.We will miss you ♥️ @maedergino pic.twitter.com/eIe3EUk1G1 — Tadej Pogačar (@TamauPogi) June 16, 2023