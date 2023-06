🎥 "Zal gelukkig zijn als ik gezond blijf": recent interview met Gino Mäder komt nu dubbel zo hard binnen

Op sociale media gaat een kort filmpje rond van een interview dat onlangs in de Ronde van Zwitserland werd afgenomen. Hierbij kondigt de journalist aan dat hij Mäder komende zondag een bepaalde vraag opnieuw zou stellen. Die vraag luidt als volgt: "Je bent blij als je...?"

Het antwoord van Gino Mäder: "Ik zal gelukkig zijn als ik gezond blijf en kan genieten van mijn thuiswedstrijd". Zeker het gedeelte over gezond blijven komt hard aan. Het is hartverscheurend om dit nu te bekijken, wetende wat hem overkomen is.

-Journalist: "Next Sunday I will ask you the same question. You are happy if you...?"



-Gino Mader: "If I'm still healthy and enjoy my home race"



