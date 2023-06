Mathieu van der Poel zegt heel eerlijk hoe het was om het nieuws over het overlijden van Gino Mäder te vernemen

Het overlijden van Gino Mäder heeft de hele wielerwereld getroffen. Voor een Mathieu van der Poel en de anderen uit de Baloise Belgium Tour, was het wel nog anders dan voor de renners in de Ronde van Zwitserland.

In Zwitserland zal iedereen zich enorm betrokken gevoeld hebben. In de Baloise Belgium Tour was het iets wat elders gebeurde, al blijft het triest nieuws om mee om te gaan. "Het is moeilijk om zoiets onder woorden te brengen. We moeten er natuurlijk bij stilstaan", vertelt Mathieu van der Poel aan onder meer In De Leiderstrui.

Dat gebeurde ook: de podiumceremonie na de tijdrit in Beveren verliep zeer sereen. Er werd geen muziek gespeeld en er werd ook tijd gemaakt voor een moment van stilte om Mäder te herdenken. "Het is ongelooflijk jammer dat er zo'n ongeluk is gebeurd."

STIL IN DE PLOEGBUS

Het was zeker wel schrikken toen iedereen op de hoogte was. "Het werd bij ons in de bus wel eventjes stil toen dat nieuws binnenkwam", aldus Van der Poel, die zelf niet meteen nauw persoonlijk contact had met de overleden Zwitser.