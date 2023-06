Wat een beeld: veel troost geboden aan de familie van Gino Mäder, ook Remco Evenepoel gaat langs

Velen rouwen, maar uiteraard is het voor de familie van Gino Mäder het ergste. Ook Remco Evenepoel beseft dat al te goed.

Het is vrijdag één groot verwerkingsproces geworden, voor zover dat al mogelijk was. Zeker voor de start van de geneutraliseerde rit was het wat in het rond kijken, zich afvragend hoe het nu verder zou gaan. Moment per moment nemen. In de omgeving van de ploegbus van Bahrein Victorious dook ook de moeder van Gino Mäder op.

VELE KNUFFELS

Het werd ook een dag van straffe beelden. Eén van de strafste beelden is ongetwijfeld een stevige knuffel die mama Mäder krijgt. Vele knuffels werden uitgedeeld. Tal van mensen die haar troost wilden bieden, ook al kon het enkel een schrale troost zijn.

Er werd overigens gezien hoe ook Remco Evenepoel langs ging bij de moeder van Gino Mäder en haar een omhelzing gaf. De emoties vielen van haar gezicht af te lezen. Het beetje steun dat gegeven kan worden, geven Remco en zijn collega's graag.