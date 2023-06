🎥 Yves Lampaert doet het opnieuw, op zijn geheel eigen wijze: "De koning van Europa, jongen!"

De spontane reacties van Yves Lampaert na een koers, daar wil je gewoon bij zijn. "De koning van Europa", gaf 'Lampie' een teamgenoot een nieuwe bijnaam.

Yves Lampaert heeft al een verleden met spontane reacties die konden vastgelegd worden. Iedereen herinnerd zich nog wel zijn uitbarsting van vreugde nadat Evenepoel wereldkampioen werd. "Miljaar, wa ne coureur, vint", ging het toen. "Wat heb je nu gedaan, wat heb je nu gedaan? Mo vent toh!"

En wat dan te zeggen van het moment waarop Lampaert zelf geschiedenis schreef in de Tour de France? Lampaert knalde vorig jaar in de openingstijdrit in Kopenhagen naar geel. Sindsdien staat hij in de hele wereld bekend als a farmer's son from Belgium. "Ik ben maar een boerenzoon uit België", stamelde hij in het flashinterview.

Na de laatste etappe van de Baloise Belgium Tour was het weer prijs. Opnieuw zo'n heerlijke reactie van Lampaert, met een toepasselijke bijnaam. "De koning van Europa, jongen!" Dat waren zijn woorden aan het adres van ritwinnaar Fabio Jakobsen wanneer ze mekaar omhelsten. Jakobsen werd in 2023 Europees kampioen.